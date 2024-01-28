Кучеров набрал 2 очка, вновь стал лучшим бомбардиром НХЛ и останется им до Матча звезд

«Тампа» на своей площадке обыграла «Нью-Джерси» — 6:3. Лидер «Тампы» Никита Кучеров отдал 2 голевые передачи и вернулся на 1-е место в списке лучших бомбардиров чемпионата, опередив Натана Макиннона из «Колорадо».