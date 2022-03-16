В Томске сотрудники полиции совместно с активистами «Родительского патруля» провели мероприятие по детской дорожной безопасности

В Томске, в преддверии весенних каникул, сотрудники отделения пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Томской области, совместно с активистами «Родительского патруля» школы № 67 провели мероприятие по предупреждению дорожно-транспортных происшествий, связанных с играми детей на искусственных насыпях, сформированных при очистке дворов и проездов от снега и льда.
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