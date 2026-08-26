Әхмәтшин ТАССРның элеккеге Сәламәтлек саклау министрын 80 яшьлек юбилее белән котлады

Татарстан Республикасы вице-премьеры – Татарстан Республикасының Россия Федерациясендәге Тулы вәкаләтле вәкиле Равил Әхмәтшин 80 яшен тутырган Россиянең атказанган табибы, медицина фәннәре докторы, профессор Александр Царегородцевны юбилее белән котлады, дип хәбәр итә Татарстанның Тулы вәкаләтле вәкиллегенең Макстагы рәсми каналы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым