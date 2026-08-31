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Спорт Уик-Энд

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Хавбек «Динамо» загрустил в связи с возможным уходом Тюкавина в «Зенит»…

Хавбек «Динамо» загрустил в связи с возможным уходом Тюкавина в «Зенит»…

Полузащитник московского «Динамо» Бителло высказался о возможном уходе форварда Константина Тюкавина в санкт-петербургский «Зенит».

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