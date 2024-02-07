Собянин: На северо-востоке и юге Москвы открылись две новые поликлиники

В столице по московскому стандарту работает уже 20 новых поликлиник, 13 из них открылись в 2023 году Мэр Москвы, Сергей Собянин, подчеркнул, что в настоящее время ведется активная работа по развитию медицинских учреждений в городе.
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