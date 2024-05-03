Российским автотуристам обещают хорошие дороги и сервис, но ждать придется долго

Согласно данному плану, необходимо синхронизировать туристические маршруты с ремонтом и строительством дорог, нужно предоставить налоговые и прочие льготы туристическому бизнесу, а также выделить средства из федерального бюджета на строительство, ремонт, реконструкцию и поддержание автодорог по тем направлениям, где чаще всего путешествуют туристы.