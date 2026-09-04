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Вместо Пушкина — уродец с «пьяным взглядом». В Полтаве открыли памятник Шекспиру, который пугает прохожих

Вместо Пушкина — уродец с «пьяным взглядом». В Полтаве открыли памятник Шекспиру, который пугает прохожих

А не замахнуться ли нам на Вильяма нашего Шекспира? Так подумали власти города Полтава и установили в местном Ботаническом саду памятник величайшему британскому драматургу, автору пьес «Гамлет», «Король Лир», «Ромео и Джульетта».

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