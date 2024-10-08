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Харрис назвала Иран главным противником США среди всех стран мира

Харрис назвала Иран главным противником США среди всех стран мира

Иран является главным противником Соединенных Штатов Америки среди всех остальных стран мира. С таким заявлением выступила вице-президент США и кандидат на пост главы государства от Демократической партии Камала Харрис.

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