МВД РФ поможет семейной паре из Италии, обратившейся к Путину с просьбой о РВП

МВД России оказывает помощь супругам из Италии, которые обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оформить разрешение на временное проживание (РВП), сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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