«Эверест»: Хроника одного восхождения

Драма про трагические амбиции с Джомолунгмой в главной роли Белые клыки Эвереста, разбросанные на территории Китая и Непала, манят рисковых людей высотой и неподступностью уже больше полувека, с тех пор, как Джомолунгма поддалась первому альпинисту.