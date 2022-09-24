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«Эверест»: Хроника одного восхождения

«Эверест»: Хроника одного восхождения

Драма про трагические амбиции с Джомолунгмой в главной роли Белые клыки Эвереста, разбросанные на территории Китая и Непала, манят рисковых людей высотой и неподступностью уже больше полувека, с тех пор, как Джомолунгма поддалась первому альпинисту.

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