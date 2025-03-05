Защитник «Зенита» Алип попал в расширенный состав сборной Казахстана

Он уже провел за команду 38 матчей Исполняющий обязанности главного тренера сборной Казахстана по футболу Али Алиев раскрыл предварительный список игроков, которые были приглашены для участия в международных матчах в марте.
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