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Петербургский дневник

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Защитник «Зенита» Алип попал в расширенный состав сборной Казахстана

Защитник «Зенита» Алип попал в расширенный состав сборной Казахстана

Он уже провел за команду 38 матчей Исполняющий обязанности главного тренера сборной Казахстана по футболу Али Алиев раскрыл предварительный список игроков, которые были приглашены для участия в международных матчах в марте.

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