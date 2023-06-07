Театр абсурда

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Кучно пошло. А когда их начнут бить?

Кучно пошло. А когда их начнут бить?

Интересные дела начали происходить на суверенных просторах нашей грешной планеты. Обобщить поступающую информацию пока не представляется возможным, потому как многое происходит в тени, да и большинство задействованных имён никому ничего не скажут.

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