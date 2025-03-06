Политолог Асафов: Россию и Абхазию связывает долгая история сотрудничества

Россия готова помогать Абхазии решать актуальные вопросы, особенно включая текущую проблему с электроэнергией, заявил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов, политолог Александр Асафов, комментируя встречу президента России Владимира Путина с избранным президентом Абхазии Бадрой Гунбой.
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