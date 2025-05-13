Затерянное сокровище: у берегов Австралии обнаружено затонувшее судно

Исследователи надеются найти множество находок на морском дне.Морские археологи объявили об обнаружении у побережья Южной Австралии давно затонувшего судна, на котором, возможно, находятся драгоценные сокровища.
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