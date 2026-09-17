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Царьград

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Памфилова заявила о войне против России на электоральном фронте

Памфилова заявила о войне против России на электоральном фронте

Элла Памфилова сообщила о ведении войны против России на электоральном фронте. Выборы депутатов Госдумы и высших должностных лиц в 8 регионах пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года.

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