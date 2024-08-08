В Новосибирске квадроберы пострадали от нападения неизвестных в масках

В новосибирском Академгородке на детей-квадроберов напали молодые люди с перцовым баллончиком. Новость об этом появилась в местном чате любителей квадробики, передает Telegram-канал "Инцидент Новосибирск".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии