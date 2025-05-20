Мамаша в хиджабе подошла сзади и двинула чужого ребенка на детской площадке в Тюмени с ноги. Что с ней будет?

Эту замотанную тварь оштрафовать и выгнать навсегда обратно в кишлак всем семейством! Какой надо быть сволочью, чтобы пинать маленкого ребенка... уродина

Alex Nемо

Помнится в свежих изменениях в миграционных законах есть положение об административной депортации в случае совершения мигрантом или членами его семьи административных нарушений. Здесь речь идёт о гарантированном УГОЛОВНОМ преступлении. Если дадут срок, то после отбытия она должна быть депортирована, а семейство депортировать немедленно после принятия решения судом, вне зависимости по какой статье - административной или уголовной! Отсюда вопрос - когда начнут депортировать подобную мразоту за административные нарушения без волокиты, а по факту совершения?