Avia.pro - СМИ В нашем городе, в одном из жилых комплексов, женщина в хиджабе пнула чужую девочку прямо на детской площадке.
Мамаша в хиджабе подошла сзади и двинула чужого ребенка на детской площадке в Тюмени с ноги. Что с ней будет?
Комментарии
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Вера Голубь
Эту замотанную тварь оштрафовать и выгнать навсегда обратно в кишлак всем семейством! Какой надо быть сволочью, чтобы пинать маленкого ребенка... уродина
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2 час.
Alex Nемо
Помнится в свежих изменениях в миграционных законах есть положение об административной депортации в случае совершения мигрантом или членами его семьи административных нарушений. Здесь речь идёт о гарантированном УГОЛОВНОМ преступлении. Если дадут срок, то после отбытия она должна быть депортирована, а семейство депортировать немедленно после принятия решения судом, вне зависимости по какой статье - административной или уголовной! Отсюда вопрос - когда начнут депортировать подобную мразоту за административные нарушения без волокиты, а по факту совершения?
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1 час.
Горыныч
Одичавших собак стерилизуют. Бешеных отстреливают. Проверить на бешенство, по результату или вырезать всё или пристрелить.
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25 мин.
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