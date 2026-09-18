Бензиновые присадки представляют опасность для двигателя: эксперт назвал причину

Желание сэкономить толкает российских автомобилистов на сомнительные эксперименты с топливом. Все чаще в ход идут октан-корректоры: водители рассчитывают, что добавка превратит АИ-92 в АИ-95.
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