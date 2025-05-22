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Фотограф представил лучшие снимки проекта «Фото Ковчега» с изображениями детенышей животных

Фотограф представил лучшие снимки проекта «Фото Ковчега» с изображениями детенышей животных

Трехмесячный каракал в зоопарке Колумбуса, штат Огайо / © Joel Sartore Пара 100-дневных детенышей гигантской панды (Ailuropoda melanoleuca) в зоопарке Атланты, штат Джорджия / © Joel Sartore Девятинедельный детеныш дымчатого леопарда (Neofelis nebulosa) в зоопарке Колумбуса, штат Огайо / © Joel Sartore Шестидневный детеныш малайского тапира в зоопарке Миннесоты в Эппл-Вэлли, штат Миннесота / © Joel Sartore Молодой скунс (Mephitis mephitis varians) из Данбара, Небраска / © Joel Sartore Восьминедельный бенгальский тигренок по кличке Леонардо в зоопарке Алабама Галф Коуст / © Joel Sartore Детеныш перуанской паучьей обезьяны (Ateles chamek), сфотографированный в Образовательном центре по информированию и спасению тропических лесов (RAREC) в Икитосе, Перу / © Joel Sartore Шестинедельная западная равнинная горилла по кличке Глэдис в зоопарке Цинциннати, штат Огайо / © Joel Sartore .

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