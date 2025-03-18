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Рогов рассказал об успехах российских военных в Запорожской области

Российские военные продолжают продвигаться в Запорожской области. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает ТАСС.

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