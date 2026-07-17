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Мастера эпизода: 10 советских актёров, которые снимались чаще других и запоминались с первой секунды

Мастера эпизода: 10 советских актёров, которые снимались чаще других и запоминались с первой секунды

Бывает так: пересматриваешь классическую советскую картину и вдруг замечаешь знакомое лицо. У этого артиста может не быть главной роли или длинных монологов, но его появление на экране мгновенно делает сюжет живым и убедительным.

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