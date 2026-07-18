Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

37 073 подписчика

Мужчина обжег лицо из-за интернет-тренда

Мужчина обжег лицо из-за интернет-тренда

Житель Саратова получил ожоги лица, пытаясь повторить интернет-тренд. Борода россиянина, который отмечал 23-летие, вспыхнула во время съемки праздничного ролика для соцсетей, сообщает Telegram-канал SHOT.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии