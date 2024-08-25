Мария Захарова о стремлении тысяч граждан НАТО к миграции в Россию: Проблемы и перспективы Ирэн ОрлонскаяВ последние месяцы наблюдается увеличение числа обращений граждан стран НАТО в российские посольства и консульства с просьбами о получении вида на жительство и других документов.