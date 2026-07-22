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27 полезных трюков с нашим телом, о которых вы, возможно, не знали

27 полезных трюков с нашим телом, о которых вы, возможно, не знали

Что можно сделать, если вы обожглись горячим кофе, если заложен нос, или если вы хотите убрать рвотный рефлекс? Существует несколько быстрых трюков, которые мы можем провернуть с нашим собственным телом, чтобы остановить или запустить некоторые процессы.

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