В Дубае в ближайшее время начнут официально продавать модели Lada

В ходе Петербургского международного экономического форума один из участников, прибывший из Дубая, посидел за рулем новой модели Iskra: он заявил, что разочарован тем, что машины АвтоВАЗа до сих пор не поставляются в Объединенные Арабские Эмираты.
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