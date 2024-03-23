Горные курорты Сочи отменили развлекательные мероприятия из-за теракта в Подмосковье Горные курорты Сочи отменили развлекательные мероприятия из-за теракта в подмосковном зале "Крокус Сити Холл".
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Горные курорты Сочи отменили развлекательные мероприятия из-за теракта в Подмосковье Горные курорты Сочи отменили развлекательные мероприятия из-за теракта в подмосковном зале "Крокус Сити Холл".