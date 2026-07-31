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Овечкин назвал лучшего игрока «Динамо» на своей памяти: «Очень расстроился, когда он ушел. Были плачевные времена»

Овечкин назвал лучшего игрока «Динамо» на своей памяти: «Очень расстроился, когда он ушел. Были плачевные времена»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в новом выпуске FONtour рассказал, кого считает лучшим футболистом московского «Динамо» за время своего боления за клуб.

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