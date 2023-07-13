Неспешный разговор

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В Италии рассказали о распродаже колонии Бандерастан за долги фонду Black Rock и банку JP Morgan

В Италии рассказали о распродаже колонии Бандерастан за долги фонду Black Rock и банку JP Morgan

Инвесторы с репутацией стервятников. В Италии рассказали о распродаже Незалежной за долги фонду Black Rock и банку JP Morgan О содержании "контракта на восстановление Украины", который президент Украины Владимир Зеленский подписал с американским фондом Black Rock и банком JP Morgan, ходило много слухов, пишет итальянское издание L'Antidiplomatico.

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Комментарии
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Россиянин
Это войдет пожалуй в историю, как еврей буквально продал целую страну. Потом приедут хозяева и попросят хохлов покинуть частную собственность. А может Зеленский продал земли вместе с холопами (хохлами)? Что ж... Остается только поздравить граждан бывшей незалежной.
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11 час.
Людмила Фирстова
Вы правы, он продал всё,народ тоже...
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11 час.

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