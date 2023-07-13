В Италии рассказали о распродаже колонии Бандерастан за долги фонду Black Rock и банку JP Morgan

Инвесторы с репутацией стервятников. В Италии рассказали о распродаже Незалежной за долги фонду Black Rock и банку JP Morgan О содержании "контракта на восстановление Украины", который президент Украины Владимир Зеленский подписал с американским фондом Black Rock и банком JP Morgan, ходило много слухов, пишет итальянское издание L'Antidiplomatico.