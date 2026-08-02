«Учить командующих»: военкор объяснил, как следует применять ВДВ в современной войне В России сегодня отмечается День Воздушно-десантных войск.
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«Учить командующих»: военкор объяснил, как следует применять ВДВ в современной войне В России сегодня отмечается День Воздушно-десантных войск.
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