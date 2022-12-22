Слово «тунеядец», наверное, расшифровывать не нужно

Фото: fotostrana.ruСлово «паразит», вероятно, не нуждается в расшифровке. Однако: это тот, кто ничего не делает, не работает и обычно живет за счет нетрудовых доходов: сдача имущества в аренду, наследство имущества, сбережения - вариантов много.
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