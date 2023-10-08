Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Нынешние российские релоканты — не белая эмиграция

Нынешние российские релоканты — не белая эмиграция

В «Российской газете» вышла статья писателя Павла Басинского, в которой он предлагает примириться деятелям русской культуры, которые уехали из страны и выступили против России в конфликте на Украине, и тем, кто остался на Родине и поддерживает свой народ и свою армию.

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Комментарии
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E
Ed
начинается мытье и катанье - дураки поняли что в дураках, а другим, что в стране, стало досадно, что их глупость безнадежна  видна надолго, если сбегшие не вернутся
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1 д.
ВК
Вячеслав Кормилицын
Никакого прощения всей этой своре. НИКАКОГО.
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12 час.
v
viach
Правильно! Чёрного кобеля не отмоешь до бела - исстари народная примета.
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4 час.

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