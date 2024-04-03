Фанат показал собственный ремейк культовой Toy Story 2, которая вышла в 1999 году Э...

Фанат показал собственный ремейк культовой Toy Story 2, которая вышла в 1999 годуЭнтузиаст с ником Level reDesign решил сделать собственный ремейк знаменитого экшен-платформера от третьего лица Toy Story 2: Buzz Lightyear to the Rescue, который вышел в 1999 году.