Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Оборона Купянска осложняется: ВС РФ создают третий плацдарм за Осколом

Оборона Купянска осложняется: ВС РФ создают третий плацдарм за Осколом

В Харьковской области российская армия продолжает улучшать свое положение на западном берегу Оскола. Так, с украинской стороны сообщается, что русские снова форсировала реку и создали еще один плацдарм, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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