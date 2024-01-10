В США допустили «драматический перелом» на Украине в пользу России

Глава демократического большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что если американское руководство не выделит помощь Киеву, в ситуации на Украине в течение месяца произойдет «драматический перелом» в пользу России.
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