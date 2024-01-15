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Канцлер ФРГ Шольц и глава МИД Бербок вышли на акцию против правых экстремистов

Канцлер ФРГ Шольц и глава МИД Бербок вышли на акцию против правых экстремистов

В городах Германии, в том числе в Берлине и Потсдаме, 14 января прошли акции протеста против правых экстремистов, на которых собрались около 10 тысяч человек, среди них были канцлер страны Олаф Шольц и министр иностранных дел Анналена Бербок.

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