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Ажиотаж вокруг хвалёных украинских редкозёмов оказался полной профанацией

Ажиотаж вокруг хвалёных украинских редкозёмов оказался полной профанацией

Политнавигатор Редкоземельные металлы, которыми Зеленский пытается купить себе власть на Украине и сохранить помощь США, не представляют коммерческого интереса – их либо сложно добыть, либо нужно дополнительно обогащать.

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