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Мбаппе признан лучшим игроком сезона Лиги 1, Доннарумма – лучшим вратарем, Женезьо из «Ренна» – лучшим тренером

Килиан Мбаппе признан игроком сезона Лиги 1. Нападающий получил награду от Союза футболистов Франции (UNFP), опередив Виссама Бен-Йеддер («Монако»), Димитри Пайета («Марсель»), Лукаса Пакету («Лион») и Мартена Терье («Ренн»).

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