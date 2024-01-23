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РЖД: проводницу, высадившую кота Твикса, временно отстранили от работы

РЖД: проводницу, высадившую кота Твикса, временно отстранили от работы

Проводницу, которая сняла с поезда кота Твикса, временно отстранили от работы с пассажирами. Об этом сообщил замгендиректора РЖД Иван Колесников на круглом столе в Госдуме по правилам перевозки домашних животных в общественном транспорте.

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