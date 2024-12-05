По итогам 2025 года объем рынка ДСЖ может оказаться ниже целей Минфина

По итогам 2025 года объем рынка долевого страхования жизни (ДСЖ) может оказаться на уровне 200–250 млрд рублей, пишет “Коммерсантъ” со ссылкой на обзор рынка страхования аудиторско-консалтинговой компании Kept (бывшая российская KPMG).
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