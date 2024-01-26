Подписки сделают очевиднее. О списаниях надо будет предупреждать

Госдума РФ рассмотрит законопроект о прозрачности абонентской платы за онлайн-сервисыВ марте Государственная Дума России рассмотрит важный законопроект, направленный на повышение прозрачности в сфере подписных онлайн-сервисов.
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