Внук Де Голля Пьер призвал страны Европы к тесному сотрудничеству с Россией

Франция и другие страны Европы должны не забывать уроки истории и стремиться к сотрудничеству с Россией в рамках формирования нового миропорядка, заявил внук первого французского президента Шарля де Голля Пьер де Голль.
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