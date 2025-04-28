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Внук Де Голля Пьер призвал страны Европы к тесному сотрудничеству с Россией

Внук Де Голля Пьер призвал страны Европы к тесному сотрудничеству с Россией

Франция и другие страны Европы должны не забывать уроки истории и стремиться к сотрудничеству с Россией в рамках формирования нового миропорядка, заявил внук первого французского президента Шарля де Голля Пьер де Голль.

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