Nissan показал внедорожный кроссовер X-Trail и «гоночный» седан Sentra

Перед началом крупнейшей мировой выставки индустрии тюнинга SEMA в Лас-Вегасе свои проекты для шоу представила марка Nissan — двумя основными новинками японского автопроизводителя стал кроссовер Rogue, известный у нас как X-Trail, и седан Sentra.