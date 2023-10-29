Nissan показал внедорожный кроссовер X-Trail и «гоночный» седан Sentra

Перед началом крупнейшей мировой выставки индустрии тюнинга SEMA в Лас-Вегасе свои проекты для шоу представила марка Nissan — двумя основными новинками японского автопроизводителя стал кроссовер Rogue, известный у нас как X-Trail, и седан Sentra.
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