📹⚡️Перед нами натурные испытания роботизированной дистанционно управляемой платформы огневой поддержки "Гном", располагающей колесной формулой 4x4 с электродвигателем мощностью 5 л.
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📹⚡️Перед нами натурные испытания роботизированной дистанционно управляемой платформы огневой поддержки "Гном", располагающей колесной формулой 4x4 с электродвигателем мощностью 5 л.