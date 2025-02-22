🏐В это же время в ДК "Победа" проходит сегодня Открытое первенство Новоаннинской ДЮСШ по волейболу среди команд юношей 2012-2013 г.
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🏐В это же время в ДК "Победа" проходит сегодня Открытое первенство Новоаннинской ДЮСШ по волейболу среди команд юношей 2012-2013 г.