WP: поляки лидируют в Европе по потреблению алкоголя

Убивает 82 поляков в день. "Каждый восьмой мужчина в возрасте до 45 лет" © AP Photo / Alik Keplicz Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ В Польше от алкоголя умирают 82 человека каждый день, пишет WP.
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