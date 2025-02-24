WP: поляки лидируют в Европе по потреблению алкоголя

Убивает 82 поляков в день. "Каждый восьмой мужчина в возрасте до 45 лет" © AP Photo / Alik Keplicz Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ В Польше от алкоголя умирают 82 человека каждый день, пишет WP.