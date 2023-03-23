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Медведев заявил, что российский ВПК «раскочегарился»

Медведев заявил, что российский ВПК «раскочегарился»

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в четверг, 23 марта, что российский военно-промышленный комплекс "раскочегарился", большинство предприятий сейчас работают в три смены.

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