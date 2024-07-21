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Приложение "Моя Москва" набирает популярность среди москвичей

Приложение "Моя Москва" набирает популярность среди москвичей

Городское приложение "Моя Москва" продолжает набирать популярность среди жителей столицы. В первом полугодии этого года его скачали более 700 тысяч человек, что на восемь процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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