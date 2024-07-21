Приложение "Моя Москва" набирает популярность среди москвичей

Городское приложение "Моя Москва" продолжает набирать популярность среди жителей столицы. В первом полугодии этого года его скачали более 700 тысяч человек, что на восемь процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Рабочие начали сносить нелегальные кафе для мигрантов в жилом массиве Хилок в Новосибирске
- Иностранцы из Узбекистана были выдворены из России за нарушение правил въезда и пребывания
- Российская армия ликвидировала полевые склады боеприпасов Вооруженных сил Украины и уничтожила израильский радар RADA RPS-42
Свежие комментарии