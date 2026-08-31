Мигрант в Челябинске лишился паспорта за незаконный молельный дом

Подробности рассказали в УФСБ России. В Челябинске сотрудники Федеральной службы безопасности совместно с Министерством внутренних дел приняли жесткие меры в отношении иностранного гражданина, получившего российское гражданство.
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