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В ГИБДД водителей предупредили о снежной буре на Южном Урале

В ГИБДД водителей предупредили о снежной буре на Южном Урале

Сотрудники Госавтоинспекции Челябинской области предупреждают водителей об ухудшении погодных условий – из-за сильного снегопада увеличен риск возникновения дорожно-транспортных происшествий, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

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