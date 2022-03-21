В ГИБДД водителей предупредили о снежной буре на Южном Урале

Сотрудники Госавтоинспекции Челябинской области предупреждают водителей об ухудшении погодных условий – из-за сильного снегопада увеличен риск возникновения дорожно-транспортных происшествий, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сотрудники Госавтоинспекции Челябинской области предупреждают водителей об ухудшении погодных условий – из-за сильного снегопада увеличен риск возникновения дорожно-транспортных происшествий, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
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