СЦКК: ВСУ обстреляли ДНР 39 раз за сутки, ранен подросток

За последние сутки Донецкая народная республика подверглась обстрелам ВСУ 39 раз. Об этом сообщает Telegram-канал представительства ДНР в СЦКК (Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины).
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